Tramp doneo novu odluku zbog pandemije: Najavio da će privremeno obustaviti imigraciju u SAD, a ovo je razlog

Kurir pre 3 sata

Američki predsednik Donald Tramp najavio je da će "privremeno obustaviti" imigraciju u SAD kako bi "zaštitio američka radna mesta" u vreme ekonomske krize izazvane korona virusom.

"U svetlu napada 'nevidljivog neprijatelja' i suočen sa potrebom da zaštitimo radna mesta naših velikih američkih gradjana, potpisaću predsedničku uredbu o privremenom obustavljanju imigracije u SAD", naveo je Tramp kasno sinoć na Tviteru. Predsednik SAD nije naveo na koji način će se ova mera sprovoditi ni koliko dugo. In light of the attack from the Invisible Enemy, as well as the need to protect the jobs of our GREAT American Citizens, I will be signing an