Tramp: Privremena obustava imigracije u SAD, da zaštitimo američka radna mesta

Američki predsednik Donald Tramp najavio je da će "privremeno obustaviti" imigraciju u SAD kako bi "zaštitio američka radna mesta" u vreme ekonomske krize izazvane koronavirusom.

"U svetlu napada 'nevidljivog neprijatelja' i suočen sa potrebom da zaštitimo radna mesta naših velikih američkih građana, potpisaću predsedničku uredbu o privremenom obustavljanju imigracije u SAD", naveo je Tramp na Tviteru. In light of the attack from the Invisible Enemy, as well as the need to protect the jobs of our GREAT American Citizens, I will be signing an Executive Order to temporarily suspend immigration into the United States! Predsednik SAD nije naveo