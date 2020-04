Vremenska prognoza - 22. april

RTS pre 1 sat

Od proleća do zime i natrag, takav je ovaj april! Tokom večeri i noći očekuje se razvedravanje, a ujutru će kiša još padati na jugu zemlje. Počinje da struji topliji vazduh sa zapada. Ipak, jutro sveže, temperatura od 3 do 7 stepeni, a najviša od 12 na jugu do 20 na severu zemlje. U Beogradu pretežno sunčano i toplije, do 19 stepeni.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (izvor: RHMZ) 22.04.2020. Sreda Iznad većeg dela pretežno sunčano, samo na jugu Srbije ujutro i pre podne umereno do potpuno oblačno, mestimično sa slabom kišom, na visokim planinama sa snegom, od sredine dana i u ovim krajevima suvo uz postepeno razvedravanje. Vetar slab i umeren, na istoku i u planinskim predelima povremeno i jak, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 3 do 7, najviša od