Sutra sunčano i umereno toplo

Radio 021 pre 36 minuta | Weather2umbrella

U Novom Sadu u sredu nakon vedrog i hladnog jutra, tokom dana sunčano i umereno toplo.

Duvaće umeren do jak istočni i jugoistočni vetar, krajem dana u slabljenju. Minimalna temperatura 5°C, maksimalna dnevna 19°C. U četvrtak sunčano i umereno toplo. Maksimalna temperatura do 19°C. U petak sunčano i toplije. Maksimalna temperatura do 21°C. U subotu promenljivo oblačno i toplo, posle podne i uveče sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Maksimalna temperatura do 22°C. U nedelju pretežno sunčano i svežije, a maksimalna temperatura biće do 19°C.