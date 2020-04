Od oktobra 2021. od Beograda do Novog Sada vozom za 25 minuta

RTV pre 1 sat | Tanjug

ČORTANOVCI - Brza pruga Stara Pazova - Novi Sad biće završena do oktobra 2021. godine i tada će vozom moći da se stigne od Beograda do Novog Sada za samo 25 minuta, rekao je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

On je tokom obilaska radova na izgradnji vijadukta "Čortanovci" rekao da je 25 minuta potrebno kolima samo da se neko izvuče iz Beograda, tako da će građani vozom moći mnogo brže da stignu do Novog Sada. On je poručio da se Srbija nije odrekla nijednog od važnih infrastrukturnih projekata i da je uspela da sačuva novac za to, iako je teško predviđati šta će ekonomija u svetu da donese. Vučić je izrazio veliku zahvalnost radnicima što prave nešto što će ostati