Oksford testira vakcinu na dobrovoljcima, Merkelova upozorava da je epidemija tek na početku

Širom sveta koronavirusom je zaraženo više od 2,6 miliona ljudi, a do sada je preminulo preko 180.000 ljudi. Od kovida 19 se oporavilo više od 720.000 osoba. Američki predsednik Donald Tramp potpisao je izvršnu naredbu o privremenoj suspenziji imigracije u SAD. Generalni sekretar UN Antonio Guteres upozorava da epidemija može biti izgovor za represivne mere. Broj preminulih u Nemačkoj premašio 5.000. Na Univerzitetu u Oksfordu počinje testiranje potencijalne vakcine protiv koronavirusa na dobrovoljcima.

13:38 Austriju očekuje rekordni deficit i pad privrede Austrijski ekonomski institut Wifo prognozira rekordan deficit i pad austrijske privrede zbog krize izazvane pandemijom. Institut procenjuje da će ove godine privredni rast biti na minus 5,25 do minus 7,5 odsto, a budžetski deficit 7,5 do 10 procenata. Nezaposlenost će porasti na 8,75 do 9,1 odsto, dok će broj zaposlenih pasti za 1,75 do 2,5 odsto, rekao je šef Instituta Kristof Badelt. 13:03 Novih 386