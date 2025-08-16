Dosije Putin 72: godine života, 25 godine na vlasti: Od kgb špijuna do nezasitog autokrate koji je na ivici da ceo svet uvede u još krvaviji rat

Ceo svet prati kako će se završiti sastanak na Aljasci između predsednika Rusije Vladimira Putina i predsednika SAD Donalda Trampa. Putina mnogi opisuju kao državnika koji je mnogo obećavao, ali da je na kraju na površinu isplivalo njegovo pravo lice, trenutno oličeno u višegodišnjem ratu u Ukrajini. Vrlo je verovatno da će Putin biti upisan u svetskoj političkoj istoriji, ali ne po dobrom, kako bi možda on želeo, već kao surovi autokrata. Ovo je njegova biografija.

Sve o sastanku Putina i Trampa na Aljasci, čitajte u našem blogu. O ovoj Putinovoj reakciji bruji ceo svet, više o tome u odvojenoj vesti. Vladimir Putin rođen je 7. oktobra 1952. godine u Lenjingradu u radničkoj porodici. Njegov otac Vladimir Spiridonovič Putin pre vojnog angažmana radio je u fabrici vagona, a majka Marija Ivanovna bila je domar u zgradi u kojoj su živeli, kako se ne bi odvajala od dece. Vladimir Putin rođen je kao treći, najmlađi sin u porodici.