Od Žaka Santera do Mogerini: Prete li Evropskoj uniji velika kriza i tektonske političke promene?

Euronews pre 3 sata  |  Autor: Euronews Srbija
Tačno godinu dana nakon što je Ursula fon der Lajen po drugi put stupila na dužnost predsednika Evropske komisije, temelji same Unija su se zatresli.

Istraga o navodnoj prevari u javnim nabavkama zahvatila je Federiku Mogerini, bivšu potpredsednicu Komisije i šeficu evropske spoljno-političke službe (EEAS) od 2014. do 2019, te Stefana Sanina, italijanskog diplomatu koji je do proleća ove godine bio generalni sekretar EEAS-a. Senka sumnje i optužbi, opet, pada pravo pred vrata predsednice fon der Lajen. "Ljudi koji ne vole fon der Lajen iskoristiće ovo protiv nje", upozorio je jedan visoki zvaničnik EU za
