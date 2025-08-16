Počeo istorijski sastanak Trampa i Putina: Rukovanje na pisti, pa pregovori o Ukrajini

Predsednici SAD i Rusije Donald Tramp i Vladimir Putin rukovali su se na pisti vojne baze na Aljasci, a zatim uputili na pregovore o Ukrajini.

Dva lidera su prošetala crvenim tepihom koji je spojio oba aviona. Takođe su razmenili osmehe dok su pozirali fotoreporterima, javlja BBC. Posle rukovanja i zajedničkog fotografisanja, Putin i Tramp su zajedno ušli u blindirani automobil, pri čemu se videlo da su razmenili po neku reč. Prema ranijim najava se očekivalo da će Putin i Tramp imati tet-a-tet sastanak, ali kako je javio BBC, portparolka Bele kuće Karolajn Livit rekla je novinarima da će se na susretu