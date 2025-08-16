Ovo je Tramp rekao Putinu kad ga je video Čitač sa usana otkrio sve

Specijalista za čitanje sa usana otkrio je šta je američki predsednik Donald Tramp rekao ruskom lideru Vladimiru Putinu kada su se sreli na aerodromu Ankorič na Aljasci, objavio je britanski list Dejli mejl

„Čitač sa usana je britanskom listu Dejli mejl rekao da su Trampove prve reči na sastanku bile: 'Konačno'. Rukujući se, Tramp je rekao: 'Uspeli ste, drago mi je da vas vidim, zaista to cenim'“, pišu novine. Ekspert je takođe rekao publikaciji da su tokom srdačnog pozdrava oba predsednika obećala da će „pomognuti“ jedan drugom. Kasnije, kada je izašao za govornicu, Tramp je primetio da vredi rukovati se jer to „stvara dobar utisak“, na šta je ruski lider klimnuo