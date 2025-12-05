Zbog oluje Bajron danas u ovim delovima Grčke zatvorene škole: "Bezbednost dece je prioritet"

Telegraf pre 52 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Zbog oluje Bajron koja je pogodila istočne i južne delove Grčke, sve škole u regionu Atika, kao i na ostrvu Rodos, danas neće raditi, saopštili su danas grčki zvaničnici. "Bezbednost naše dece je prioritet o kome se ne može pregovarati.

Odlučujemo na osnovu naučnih podataka i ne rizikujemo", kazao je regionalni guverner Atike Nikos Hardalijas, prenosi Katimerini. On je kazao da je odluka o zatvaranju svih javnih i privatnih, osnovnih i srednjih škola doneta nakon konsultacija sa civilnom zaštitom i Ministarstvom prosvete. Odlukom gradonačelnika Rodosa, Aleksandrosa Kolijadisa i na tom ostrvu sutra škole neće raditi. U području istočnog Manija i opštine Evrotas izdata su upozorenja zbog klizišta i
