Vlada Japana planira osnivanje nove obaveštajne agencije

Japanska vlada planira da osnuje nacionalni obaveštajni biro u julu iduće godine u sklopu reforme obaveštajnih službi, piše japanski dnevni list Džapen tajms (Japan Times) pozivajući se na više neimenovanih izvora iz vlade Japana i vladajuće Liberalno-demokratske partije (LDP).

Oni su danas potvrdili da će u januaru iduće godine na redovnom zasedanju parlamenta vlada podneti odgovarajuće zakone, kao prvi korak inicijative premijerke Sanae Takaiči za reformu obaveštajnih službi. Predviđeni biro biće formiran nadogradnjom postojeće Kancelarije za obaveštajne i istraživačke poslove kabineta premijera. On će objedinjavati informacije od obaveštajnih odeljenja vladinih tela, kao što su ministarstvo spoljnih poslova, ministarstvo odbrane,