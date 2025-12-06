U julu 2026. godine: Vlada Japana osniva novu obaveštajnu agenciju

Kurir pre 3 sata  |  Beta
U julu 2026. godine: Vlada Japana osniva novu obaveštajnu agenciju

Japanska vlada planira da osnuje nacionalni obaveštajni biro u julu iduće godine u sklopu reforme obaveštajnih službi, piše japanski dnevni list Džapen tajms pozivajući se na više neimenovanih izvora iz vlade Japana i vladajuće Liberalno-demokratske partije (LDP).

Oni su potvrdili da će u januaru iduće godine na redovnom zasedanju parlamenta vlada podneti odgovarajuće zakone, kao prvi korak inicijative premijerke Sanae Takaiči za reformu obaveštajnih službi. Predviđeni biro biće formiran nadogradnjom postojeće Kancelarije za obaveštajne i istraživačke poslove kabineta premijera. On će objedinjavati informacije od obaveštajnih odeljenja vladinih tela, kao što su ministarstvo spoljnih poslova, ministarstvo odbrane,
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Vlada Japana planira osnivanje nove obaveštajne agencije

Vlada Japana planira osnivanje nove obaveštajne agencije

Danas pre 12 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

LDPLiberalno demokratska partijaJapan

Svet, najnovije vesti »

"Nulti dan" je pred vratima. Ljudi se mole za čudo, 15 miliona ljudi pred katastrofom: "Umrećemo!"

"Nulti dan" je pred vratima. Ljudi se mole za čudo, 15 miliona ljudi pred katastrofom: "Umrećemo!"

Blic pre 5 minuta
Nova jaita 2025? Analitičari tvrde – Tramp i Putin crtaju granice moći bez da iko zna

Nova jaita 2025? Analitičari tvrde – Tramp i Putin crtaju granice moći bez da iko zna

Alo pre 50 minuta
Otkrivene ''crvene tačke'' Evrope, dve su na Balkanu! Ove mape Zapad ne sme da ignoriše, posledice mogu biti katastrofalne

Otkrivene ''crvene tačke'' Evrope, dve su na Balkanu! Ove mape Zapad ne sme da ignoriše, posledice mogu biti katastrofalne

Alo pre 50 minuta
Evropa će se snaći ako Rusija krene: Vrhovni komandant NATO objasnio šta znači nova Trampova strategija odbrane SAD

Evropa će se snaći ako Rusija krene: Vrhovni komandant NATO objasnio šta znači nova Trampova strategija odbrane SAD

Alo pre 21 minuta
Zgodna Rosita je Trampova meta! Glumica nastupala po zatvorima, svaki momak joj je ubijen i svi su bili vođe bande zbog kojih…

Zgodna Rosita je Trampova meta! Glumica nastupala po zatvorima, svaki momak joj je ubijen i svi su bili vođe bande zbog kojih Amerika cilja Madura (foto, video)

Alo pre 21 minuta