Irski premijer o incidentu sa dronom za vreme posete Zelenskog: Mere bezbednosti posebno dobro organizovane, ali će biti preispitane

Kurir pre 1 sat  |  Ukrinform
Irski premijer o incidentu sa dronom za vreme posete Zelenskog: Mere bezbednosti posebno dobro organizovane, ali će biti…

Irski premijer Majkl Martin najavio je da će se Savet za nacionalnu bezbednost sastati kako bi razmotrio incident sa dronom tokom posete ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog toj zemlji.

On je odbio da komentariše učešće Rusije u incident dok ne bude izvršena kompletna analiza događaja, preneo je Ukrinform. "Dovoljno je reći da je od početka rata u Ukrajini došlo do jačanja aktivnosti u sferi sajberbezbednosti, kako u pomorskoj tako i u industriji dronova", ukazao je Martin. Irski premijer je dodao da su mere bezbednosti tokom posete Zelenskog Irskoj bile “posebno dobro organizovane”, ali da će one biti preispitane kako bi se pokrila i aktivnost
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Oglasio se irski premijer: Prokomentarisao incident sa dronom tokom posete Zelenskog

Oglasio se irski premijer: Prokomentarisao incident sa dronom tokom posete Zelenskog

Alo pre 2 sata
"Mere bezbednosti će biti preispitane" Irski premijer o dronovima tokom posete Zelenskog: Evo šta je rekao o učešću Rusije u…

"Mere bezbednosti će biti preispitane" Irski premijer o dronovima tokom posete Zelenskog: Evo šta je rekao o učešću Rusije u ovom incidentu

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaIrskaRusijaDronvolodimir zelenski

Svet, najnovije vesti »

Kanada uklonila Siriju sa liste država koje podržavaju terorizam. "Mere su u skladu sa nedavnim odlukama koje su doneli naši…

Kanada uklonila Siriju sa liste država koje podržavaju terorizam. "Mere su u skladu sa nedavnim odlukama koje su doneli naši saveznici"

Blic pre 11 minuta
Merkado: Napuštanje BRIKS-a bila bi greška

Merkado: Napuštanje BRIKS-a bila bi greška

Politika pre 1 minut
Moskva prekida sporazume o vojnoj saradnji: kraj višedecenijskih dogovora sa ove tri zapadne zemlje

Moskva prekida sporazume o vojnoj saradnji: kraj višedecenijskih dogovora sa ove tri zapadne zemlje

Blic pre 1 sat
Porodica ubijenog kolumbijskog ribara tuži SAD. Advokat se nada da će zvaničnici snositi odgovornost: "Želeo bih da američka…

Porodica ubijenog kolumbijskog ribara tuži SAD. Advokat se nada da će zvaničnici snositi odgovornost: "Želeo bih da američka vlada zaustavi ubijanje"

Blic pre 51 minuta
Vitkof i Kušner razgovarali sa Ukrajincima: Oglasio se Stejt department: "Složili se da napredak ka mirovnom sporazumu zavisi…

Vitkof i Kušner razgovarali sa Ukrajincima: Oglasio se Stejt department: "Složili se da napredak ka mirovnom sporazumu zavisi od spremnosti Rusije"

Kurir pre 1 sat