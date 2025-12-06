"Mere bezbednosti će biti preispitane" Irski premijer o dronovima tokom posete Zelenskog: Evo šta je rekao o učešću Rusije u ovom incidentu

Blic pre 7 sati
"Mere bezbednosti će biti preispitane" Irski premijer o dronovima tokom posete Zelenskog: Evo šta je rekao o učešću Rusije u ovom incidentu
Irska policija je u međuvremenu pokrenula istragu o pojavi dronova Posada irskog ratnog broda prijavila je neidentifikovane dronove severno od Dablina u vreme dolaska Zelenskog Irski premijer Majkl Martin najavio je da će se Savet za nacionalnu bezbednost sastati kako bi razmotrio incident sa dronom tokom posete ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog toj zemlji, prenose danas mediji. On je odbio da komentariše učešće Rusije u incident dok ne bude izvršena
Kurir pre 4 sati
Alo pre 6 sati
