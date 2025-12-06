Mađarska stavila veto na izdavanje evroobveznica za podršku Ukrajini

Danas pre 6 sati  |  FoNet
Mađarska stavila veto na izdavanje evroobveznica za podršku Ukrajini
Evropska komisija želi da se 27 članica EU na samitu kasnije ovog meseca dogovore da podrže Ukrajinu kreditom zasnovanim na zamrznutim rezervama ruske Centralne banke, ali se tome snažno suprotstavlja Belgija, gde se nalazi najveći deo ruskog novca, jer bi mogla da snosi odgovornost ako bi sudovi odlučili da je uzimanje ruskog novca bilo protivzakonito, prenosi Politiko. Evroobveznice bi obezbedile alternativni način finansiranja Ukrajine, ali je Budimpešta danas
