Kurir pre 4 minuta  |  Fonet
Budimpešta opet blokirala Kijev: Mađarska stavila veto na izdavanje evroobveznica za podršku Ukrajini

Mađarska je danas stavila veto na izdavanje evroobveznica za podršku Ukrajini, što Evropsku uniju lišava potencijalnog plana B, ukoliko ne uspe da pronađe način da koristi zamrznutu rusku državnu imovinu za finansiranje kredita Kijevu od 165 milijardi evra.

Evropska komisija želi da se 27 članica EU na samitu kasnije ovog meseca dogovore da podrže Ukrajinu kreditom zasnovanim na zamrznutim rezervama ruske Centralne banke, ali se tome snažno suprotstavlja Belgija, gde se nalazi najveći deo ruskog novca, jer bi mogla da snosi odgovornost ako bi sudovi odlučili da je uzimanje ruskog novca bilo protivzakonito, prenosi Politiko. Evroobveznice bi obezbedile alternativni način finansiranja Ukrajine, ali je Budimpešta danas
