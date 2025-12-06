Moskva prekida sporazume o vojnoj saradnji: kraj višedecenijskih dogovora sa ove tri zapadne zemlje

Odluka je potvrđena potpisanim nalogom premijera Mihaila Mišustina Sporazumi koje je Rusija poništila potpisani su između 1989. i 2000. godine Moskva je donela odluku o raskidu sporazuma o vojnoj saradnji sa tri zapadne zemlje: Francuskom, Kanadom i Portugalom.

Ova odluka označava prekid višedecenijskih dogovora u oblasti odbrane, piše ruska agencija RIA Novosti. Odluka je zvanično potvrđena nalogom koji je potpisao ruski premijer Mihail Mišustin, u kojem se detaljno navode sporazumi koji se stavljaju van snage. „Prekinuti sporazum između vlade Saveza Sovjetskih Socijalističkih Republika i vlade Kanade o posetama po vojnoj liniji, (...) sporazum između vlade Ruske Federacije i vlade Francuske Republike o saradnji u