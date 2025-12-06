Oglasio se irski premijer: Prokomentarisao incident sa dronom tokom posete Zelenskog

Alo pre 38 minuta
Oglasio se irski premijer: Prokomentarisao incident sa dronom tokom posete Zelenskog

Irski premijer Majkl Martin najavio je da će se Savet za nacionalnu bezbednost sastati kako bi razmotrio incident sa dronom tokom posete ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog toj zemlji

On je odbio da komentariše učešće Rusije u incident dok ne bude izvršena kompletna analiza događaja, preneo je Ukrinform. "Dovoljno je reći da je od početka rata u Ukrajini došlo do jačanja aktivnosti u sferi sajberbezbednosti, kako u pomorskoj tako i u industriji dronova", ukazao je Martin. Irski premijer je dodao da su mere bezbednosti tokom posete Zelenskog Irskoj bile “posebno dobro organizovane”, ali da će one biti preispitane kako bi se pokrila i aktivnost
