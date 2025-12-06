Porodica ubijenog kolumbijskog ribara tuži SAD. Advokat se nada da će zvaničnici snositi odgovornost: "Želeo bih da američka vlada zaustavi ubijanje"

Blic pre 50 minuta
Porodica ubijenog kolumbijskog ribara tuži SAD. Advokat se nada da će zvaničnici snositi odgovornost: "Želeo bih da američka…
Tužba optužuje SAD za nezakonito ubistvo i kršenje ljudskih prava u napadima Advokat izražava nadu da će američki zvaničnici snositi odgovornost i da će se zaustaviti napadi Porodica Kolumbijca koji je, kako navode, ubijen u američkom vazdušnom napadu kod obala te zemlje, predala je tužbu Međuameričkoj komisiji za ljudska prava, zahtevajući odgovornost za američke napade proteklih meseci u regionu Kariba i Pacifika, saopštio je njihov advokat. Najmanje 83 osobe
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Porodica Kolumbijca ubijenog u američkom napadu tuži SAD

Porodica Kolumbijca ubijenog u američkom napadu tuži SAD

Politika pre 50 minuta
Povezane vesti »

Svet, najnovije vesti »

Kanada uklonila Siriju sa liste država koje podržavaju terorizam. "Mere su u skladu sa nedavnim odlukama koje su doneli naši…

Kanada uklonila Siriju sa liste država koje podržavaju terorizam. "Mere su u skladu sa nedavnim odlukama koje su doneli naši saveznici"

Blic pre 10 minuta
Merkado: Napuštanje BRIKS-a bila bi greška

Merkado: Napuštanje BRIKS-a bila bi greška

Politika pre 0 minuta
Moskva prekida sporazume o vojnoj saradnji: kraj višedecenijskih dogovora sa ove tri zapadne zemlje

Moskva prekida sporazume o vojnoj saradnji: kraj višedecenijskih dogovora sa ove tri zapadne zemlje

Blic pre 1 sat
Porodica ubijenog kolumbijskog ribara tuži SAD. Advokat se nada da će zvaničnici snositi odgovornost: "Želeo bih da američka…

Porodica ubijenog kolumbijskog ribara tuži SAD. Advokat se nada da će zvaničnici snositi odgovornost: "Želeo bih da američka vlada zaustavi ubijanje"

Blic pre 50 minuta
Vitkof i Kušner razgovarali sa Ukrajincima: Oglasio se Stejt department: "Složili se da napredak ka mirovnom sporazumu zavisi…

Vitkof i Kušner razgovarali sa Ukrajincima: Oglasio se Stejt department: "Složili se da napredak ka mirovnom sporazumu zavisi od spremnosti Rusije"

Kurir pre 1 sat