Porodica ubijenog kolumbijskog ribara tuži SAD. Advokat se nada da će zvaničnici snositi odgovornost: "Želeo bih da američka vlada zaustavi ubijanje"

Tužba optužuje SAD za nezakonito ubistvo i kršenje ljudskih prava u napadima Advokat izražava nadu da će američki zvaničnici snositi odgovornost i da će se zaustaviti napadi Porodica Kolumbijca koji je, kako navode, ubijen u američkom vazdušnom napadu kod obala te zemlje, predala je tužbu Međuameričkoj komisiji za ljudska prava, zahtevajući odgovornost za američke napade proteklih meseci u regionu Kariba i Pacifika, saopštio je njihov advokat. Najmanje 83 osobe