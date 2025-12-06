Vitkof i Kušner razgovarali sa Ukrajincima: Oglasio se Stejt department: "Složili se da napredak ka mirovnom sporazumu zavisi od spremnosti Rusije"

Stejt department saopštio je da su specijalni američki izaslanik Stiv Vitkof i zet američkog predsednika Donalda Trampa, osnivač kompanije Affinity Partners, Džared Kušner imali konstruktivne razgovore sa ukrajinskim zvaničnicima o traženju rešenja za trajan i pravedan mir u Ukrajini.

U saopštenju se ističe da je tokom razgovora postignuta saglasnost da pravi napredak ka mirovnom sporazumu zavisi od spremnosti Rusije da pokaže ozbiljnu posvećenost dugoročnom miru, preneo je Rojters. Ističe se da je Sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Rustem Umerov ponovo potvrdio da je prioritet Ukrajine obezbeđivanje rešenja koje štiti njenu nezavisnost i suverenitet. Najavljeno je da će razgovori biti nastavljeni u subotu, prenosti Telegraf