Vitkof i Kušner razgovarali sa ukrajinskim zvaničnicima: Stejt department otkrio detalje pregovora

Blic pre 4 sati
Vitkof i Kušner razgovarali sa ukrajinskim zvaničnicima: Stejt department otkrio detalje pregovora
Pregovori će se nastaviti u subotu i na Floridi Delegaciji se pridružila i ambasadorka Ukrajine u SAD Olga Stefanišina Stejt department saopštio je da su specijalni američki izaslanik Stiv Vitkof i zet američkog predsednika Donalda Trampa, osnivač kompanije Affinity Partners, Džared Kušner imali konstruktivne razgovore sa ukrajinskim zvaničnicima o traženju rešenja za trajan i pravedan mir u Ukrajini. U saopštenju se ističe da je tokom razgovora postignuta
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Vitkof i Kušner razgovarali sa Ukrajincima: Oglasio se Stejt department: "Složili se da napredak ka mirovnom sporazumu zavisi…

Vitkof i Kušner razgovarali sa Ukrajincima: Oglasio se Stejt department: "Složili se da napredak ka mirovnom sporazumu zavisi od spremnosti Rusije"

Kurir pre 2 sata
SAD: Vitkof i Kušner imali konstruktivan razgovor sa ukrajinskim zvaničnicima

SAD: Vitkof i Kušner imali konstruktivan razgovor sa ukrajinskim zvaničnicima

Politika pre 3 sata
Vitkof i Kušner razgovarali sa Ukrajincima nakon sastanka u Moskvi s Putinom

Vitkof i Kušner razgovarali sa Ukrajincima nakon sastanka u Moskvi s Putinom

Telegraf pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Parlament ove države nije uspeo da nadglasa predsednikov veto: Novi zakon o kriptovalutama kamen spoticanja za premijera i…

Parlament ove države nije uspeo da nadglasa predsednikov veto: Novi zakon o kriptovalutama kamen spoticanja za premijera i predsednika članice EU

Kurir pre 1 sat
Merc: Sve zemlje moraju da snose isti rizik kada je u pitanju zamrznuta ruska imovina

Merc: Sve zemlje moraju da snose isti rizik kada je u pitanju zamrznuta ruska imovina

Telegraf pre 1 sat
U julu 2026. godine: Vlada Japana osniva novu obaveštajnu agenciju

U julu 2026. godine: Vlada Japana osniva novu obaveštajnu agenciju

Kurir pre 2 sata
Kanada uklonila Siriju sa liste država koje podržavaju terorizam. "Mere su u skladu sa nedavnim odlukama koje su doneli naši…

Kanada uklonila Siriju sa liste država koje podržavaju terorizam. "Mere su u skladu sa nedavnim odlukama koje su doneli naši saveznici"

Blic pre 3 sata
Irski premijer o incidentu sa dronom za vreme posete Zelenskog: Mere bezbednosti posebno dobro organizovane, ali će biti…

Irski premijer o incidentu sa dronom za vreme posete Zelenskog: Mere bezbednosti posebno dobro organizovane, ali će biti preispitane

Kurir pre 2 sata