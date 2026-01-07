Tramp: I vojska u opciji za Grenland

Američki predsednik Donald Tramp razgovarao je o “nizu opcija” za preuzimanje Grenlanda, uključujući i upotrebu vojske, saopšteno je iz Bele kuće, prenosi BBC.

“Predsednik i njegov tim raspravljaju o nizu opcija za postizanje ovog važnog cilja spoljne politike i, naravno, korišćenje američke vojske uvek je opcija koja je na raspolaganju vrhovnom zapovedniku”, rečeno je iz Bele kuće. Tramp je tokom proteklog vikenda ponovio da je Grenland potreban Sjedinjenim Američkim Državama iz bezbednosnih razloga, što je dansku premijerku Mete Frederiksen navelo da upozori da bi svaki napad SAD značio kraj NATO. Lideri vodećih