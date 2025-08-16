Da li će Tramp slušati "jevanđelje kremlja"? Evo šta može da se desi na ključnom sastanku dvojice lidera na Aljasci

Blic
Da li će Tramp slušati "jevanđelje kremlja"? Evo šta može da se desi na ključnom sastanku dvojice lidera na Aljasci

Vladimir Putin i Donald Tramp sastaće se danas na Aljasci na ključnom samitu o budućnosti rata u Ukrajini. Sastanak će se održati “jedan na jedan”, a situacija u kojoj je Tramp sam u sobi sa Putinom mogla bi od “vežbe slušanja” ruskih pogleda da se pretvori u “recept za katastrofu” – sudeći bar po njihovom poslednjem susretu.

Tramp je u ponedeljak rekao da će i Moskva i Kijev morati da ustupe zemlju zarad okončanja rata i da će mu susret sa Putinom na Aljasci odmah pokazati da li je ruski lider voljan da napravi sporazum. Portparolka Bele kuće Kerolajn Levit rekla je da će sastanak između Trampa i Putina biti "jedan na jedan" i "vežba slušanja" tokom koje bi Tramp mogao da sazna ruske poglede. Dvojica lidera srela su se već nekoliko puta u prošlosti – ali nikad na američkom tlu.
Vladimir PutinMoskvaUkrajinaBela kućaKijevDonald Tramp

