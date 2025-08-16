Da li će Tramp slušati "jevanđelje kremlja"? Evo šta može da se desi na ključnom sastanku dvojice lidera na Aljasci

Vladimir Putin i Donald Tramp sastaće se danas na Aljasci na ključnom samitu o budućnosti rata u Ukrajini. Sastanak će se održati “jedan na jedan”, a situacija u kojoj je Tramp sam u sobi sa Putinom mogla bi od “vežbe slušanja” ruskih pogleda da se pretvori u “recept za katastrofu” – sudeći bar po njihovom poslednjem susretu.

Tramp je u ponedeljak rekao da će i Moskva i Kijev morati da ustupe zemlju zarad okončanja rata i da će mu susret sa Putinom na Aljasci odmah pokazati da li je ruski lider voljan da napravi sporazum. Portparolka Bele kuće Kerolajn Levit rekla je da će sastanak između Trampa i Putina biti “jedan na jedan” i “vežba slušanja” tokom koje bi Tramp mogao da sazna ruske poglede. Dvojica lidera srela su se već nekoliko puta u prošlosti – ali nikad na američkom tlu. Sada će