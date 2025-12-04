Vitkof iz Moskve direktno na sastanak u Majamiju sa šefom ukrajinskog Saveta za bezbednost

Nedeljnik pre 1 sat
Vitkof iz Moskve direktno na sastanak u Majamiju sa šefom ukrajinskog Saveta za bezbednost

Specijalni izaslanik SAD Stiv Vitkof razgovaraće danas u Majamiju sa šefom ukrajinskog Saveta za nacionalnu bezbednost Rustemom Umerovim, saopštila je Bela kuća.

Sastanak se održava nakon što je Vitkof proveo skoro pet sati sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Moskvi u utorak, na pregovorima za koje je Kremlj rekao da „nisu doveli do kompromisa“ o okončanju rata u Ukrajini, prenosi Bi-Bi-Si (BBC). Tramp: Naš utisak je da Putin želi da okonča rat Američki predsednik Donald Tramp rekao je da su razgovori, kojima je prisustvovao i njegov zet Džared Kušner, bili „relativno dobri“, ali je dodao da je prerano reći šta će
