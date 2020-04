Danas pretežno sunčano, toplo, do 23 stepena

Blic pre 6 sati | Tanjug

Danas će u Srbiji biti pretežno sunčano, na istoku i jugu povremeno umereno oblačno, jutro će biti prohladno sa slabim mrazem i duvaće slab vetar, prognoza je RHMZ-a.

Minimalne jutarnje temperature biće od 0 do devet stepeni, maksimalne dnevne od 18 do 23. U Beogradu će jutro biti prohladno, u toku dan pretežno sunčano, sa slabim vetrom, minimalna temperatura biće oko devet, maksimalna oko 23 stepena. U narednih sedam dana, do 1. maja, u zemlji se prognozira promenljivo i oblačno vreme. U subotu vetrovito, a u drugom dana mestimično sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Zatim, u nedelju i početkom