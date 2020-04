Bura u Prištini: Gaši demantuje, Kurti ga smenio

RTV pre 1 sat | Tanjug

PRŠTINA - Skender Gaši, savetnik odlazećeg kosovskog premijera Aljbina Kurtija, ponovio je stav da su pripadnici tzv. Oslobodilačke vojske Kosova (OVK) činili zločine nad Srbima na kosovskoj teritoriji tokom poslednjih sukoba, što je izazvalo oštre reakcije na prištinskoj političkoj sceni.

On to danas pokušava da demantuje, kaže da je reč o pojedincima iz OVK. Prištinski mediji podsećaju da njegovom savetniku ovo nije prvi put da priznaje da su Albanci činili zločine nad nevinim civilima. Kurti smenio Gašija Kosovski premijer u tehničkom mandatu Aljbin Kurti otpustio je Gašija, navodeći da je to učinio, jer su njegove jučerašnje izjave imale posledice na rad vlade. Kurti je na svom Fejsbuk profilu objasnio da misli da je bolje da debatu u koju je