Vučić: Upravljamo svojom sudinom, ne zaboravljamo genocid, ali promovišemo mir u regionu

Beta pre 5 sati

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija i njen narod danas upravljaju svojom sudbinom, bez ikakve želje da upravljaju sudbinama drugih, i da je danas "mnogo jača nego što je bila juče, dovoljno jaka da svima može da pružio ruku bez straha i bez pretnji, napominjući da je Srbija "ona snaga u regionu koja promoviše mir i saradnju".

"To smo uspeli od onog trenutka kad smo prekinuli da zaboravaljamo i prekinuli sa višedecenijskim dodvoravanjima", rekao je Vučić, nakon što je položio venac u Spomen parku u Sremskoj Mitrovici, povodom Dana sećanja na žrtve koncentracionog logora Jasenovac, navodeći se se predugo "ćutalo o genocidu nad Srbija u NDH".

On je rekao da je Srbija danas svesna svoje istorije, "svog naroda u Republici Srpskoj, Crnoj Gori i mnogim drugim državama u okruženju".

"I nema ona danas nikakvih pretenzija prema bilo čemu tuđem, ne bavi se teritorijama i osvajanjima, ne želi nikog da otera ali istovremeno nema nikakvu nameru da odustane od onog što je njeno, nikog ne ugrožavajući", rekao je Vučić.

Kako je dodao, "identitet, kultura, tradicija, sećanje jesu prava koja priznajemo drugima ali ih zadržavamo čvrsto i za sebe".

Govoreći o stradanju Srba u NDH, on je rekao da "nema toga ko danas može da kaže da takav genocid nije plod nečije državne politike, organizovanog državnog terora sa jasnim ciljem ubijanja čitavog naroda i nema toga ko može da negira da je čitava jedna država tada stvorena na snu o tome da će jednima biti dobro ako drugih nema".

"I svi su bili u to uključeni - od državnog vrha do najsitnijeg činovnika i same Crkve, čiji su pripadnici krst zamenili nožem i Hristovo ljubi bližnjeg svoga preimenovali u ubij Srbina", naglasio je Vučić, navodeći da je to bio "pokolj, genocid".

On je istakao da to ne sme da se zaboravi.

"To je lekcija koja određuje budućnost i nas i ovih prostora, i ne samo Srba Krajišnika, Srba iz Potkozarja, Srba iz Hercegovine, Semberije već svih nas Srba ma odakle da dolazimo", rekao je Vučić, navodeći da smo se "previše dugo bavili da istoriju nemamo".

Prema njegovim rečima, da se nije ćutalo o zločinima nad Srbima "možda se mnoge nesreće tokom 90-ih godina ne bi desile".

"Možda ne bi posle svega još 250.000 Srba bilo proterano iz Hrvatske. Zato ćutanja više ne sme da bude, ne zbog nečije namere da menja istoriju ili stvarnost nego zbog onog na šta još možemo da utičemo. A možemo na našu svest o tim događajima, možemo na našu budućnost kao naroda. Možemo na to da više nikada više nikakvih Jasenovaca i 'Oluja' ne bude", naglasio je Vučić.

(Beta, 04.26.2020)