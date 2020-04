Vučić u Sremskoj Mitrovici: Ne zaboravljamo genocid, ali promovišemo mir

N1 Info pre 22 minuta | Beta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija i njen narod upravljaju svojom sudbinom, bez ikakve želje da upravljaju sudbinama drugih, i da je Srbija danas "mnogo jača nego što je bila juče, dovoljno jaka da svima može da pružio ruku bez straha i bez pretnji", napominjući da je Srbija "ona snaga u regionu koja promoviše mir".

"Nikada nećemo zaboraviti Gradinu, ni Jasenovac, Jadovno, Drakuliće, Motike, Šargovac. Nijedan logor, nijedan nož, malj, metak. Niti jedan zločin! Nemamo na to pravo jer bi na taj način okrenuli glavu od istine, od pravde, od slobode, od sopstvenog postojanja. To je lekcija koja određuje budućnost i nas i ovih prostora. Zaboraviti znači odustati od te budućnosti, a to je ono na šta nemamo prava. Srbija je danas Srbija, ali ponosna. Svesna sebe i svoje istorije,