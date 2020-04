Kon: Policijski čas još samo sledećeg vikenda

Vesti online pre 3 sata | Tanjug

Epidemiolog Predrag Kon rekao je večeras da posle ograničenja kretanja tokom sledećeg prazničnog vikenda takvih ograničenja više neće biti.

– Mislim da više nemamo pred sobom nijedno ograničenje od 24 sata, mislim da je to gotovo sa sledećim vikendom – rekao je Kon gostujući na TV Pinku. On je dodao da će sve više biti rasprava među strukom oko mera ograničenja kretanja tokom celog dana. – Prvo će se prebrojati broj dana koliko je bilo 24-časovne zabrane, pa se uporediti sa brojem umrlih sa svetom gde takvih zabrana nije bilo – uporediće se broj izgubljenih dana sa brojem spašenih života – rekao je on.