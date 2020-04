Radno vreme za prvomajske praznike maloprodajnih objekata

Jug press pre 2 sata

VRANJE Zaključkom Gradskog veća u Vranju određen je rad maloprodajnih objekata u periodu od 27. aprila do 4. maja.

Tako će od 27. do 29. aprila prodavnice biti otvorene od 7 do 17 časova. Za građane starije od 65 godina, maloprodajni objekti, 30. aprila, radiće od 4 do 7 časova, a za ostale od 8 do 17 časova. Neradni dani su od petka, 1. maja do nedelje, 3. maja. Celodnevno može da se obavlja rad logističkih centara i snabdevanje objekata i to u skladu sa procedurama koje definišu kretanje lica i onih uz posebne radne naloge za zaposlene. Trgovac može, u skladu sa navedenom