Hajl: Zakonski zaštiti pravo na rad od kuće i posle korone

Nova pre 5 sati | Autor:Beta

Nemački ministar rada Hubertus Hajl izjavio je da namerava da predloži zakon koji će zaštititi pravo na rad od kuće i po okončanju pandemije, ukoliko postoje tehnički uslovi. “Mogućnost da radi od kuće treba da ima svako ko to želi i kome posao to dozvoljava, i po okončanju pandemije koronavirusa. Želimo da omogućimo rad od kuće u većoj meri, ali ne na silu”, rekao je Hajl za list Bild am zontag. Dodao je da bi ljudi mogli da izaberu da rade od kuće stalno ili samo