Hiljade demonstranata u Tel Avivu protiv izraelskog plana preuzimanja kontrole nad Gazom

Hiljade ljudi izašlo je danas na ulice Tel Aviva u Izraelu da traži kraj rata u Gazi, dan posle odluke vlade da zauzme grad Gazu na toj teritoriji.

Demonstranti su mahali plakatama i slikama talaca koji se još drže na toj palestinskj teritoriji pozivajući vladu da obezbedi njihovo oslobađanje. Izraelski bezbednosni kabinet je odobrio plan za preuzimanje kontrole nad gradom Gaza kako bi se dalje proširila izraelska vojna ofanziva. Plan je juče izazvao oštre kritike u toj zemlji i inostranstvu. Upitan pre dva dana tokom gostovanja na Foks njuzu (Fox News) da li će Izrael zauzeti ceo Pojas Gaze, izraelski