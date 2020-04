Popuštanje u regionu: U Srbiji najstrože mere

Nova pre 52 minuta | Autor:Nevena Dimitrijević

Mada i u komšiluku i kod nas epidemija koronavirusa još uvek traje, stroge mere prevencije i zaštite polako popuštaju, pošto se čini da virus jenjava.

Proverili smo kako to izgleda u državama okruženja, gde je virus stigao nešto ranije, a kako u Srbiji. Od početka epidemije koronavirusa u našoj zemlji preminulo je 156 osoba, a zaraženo je 8.042 građana. Kako struka objašnjava, najgore smo prošli, ali opuštanja nema. Stoga će i za vikend pred nama važiti zabrana kretanja, i to od četvrtka u 18 sati do ponedeljka u pet časova ujutru, pa tradicionalnog roštiljanja za prvomajske praznike neće biti. Ipak, štošta se