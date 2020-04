(UŽIVO) U Nemačkoj blagi porast obolelih od korone

Nova pre 1 sat | Autor:Nova

Najnovije vesti o koronavirusu u svetu čekaju vas u blogu uživo na portalu nova.rs 17:10 – U Severnoj Makedoniji zaražene još 22 osobe.

Ministarstvo za zdravstvo Severne Makedonije saopštilo je danas da je Institut za javno zdravlje registrovao 36 pacijenata oporavljenih od korona virusa, a da su još 22 osobe obolele. Ukupno je do sada korona virus dijagnostikovan kod 1.421 osobe, ozdravilo je 589, a preminuo je 71 pacijent. 16.06 – Argentina suspendovala sve komercijalne letove do 1.septembra Argentina je zabranila sve domaće i međunarodne komercijalne letove do 1. septembra zbog epidemije virusa