Milenković: Situacija je potpuno stabilna u gradu

VRANJE Sa teritorije Grada Vranja, prema poslednjim podacima, od 12 testiranih uzorka, 10 su negativna i dva pozitivna na virus Covid 19. „Od početka epidemije do sada su testirani uzorci 440 osoba, a trenutni broj zaraženih u Vranju je 20. Zaraženo je ukupno 60 građana. Prosek starosti inficiranih u ovom gradu je od 35 do 65 godina“, rekao je medijima gradonačelnik Slobodan Milenković. Najteža epidemiološka situacija u gradu bila je od 20. marta do 5. aprila. Tada