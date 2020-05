Sjajna predviđanja predsednika Vučića: Ove godine Srbija najbolja u Evropi, a sledeće odosmo u nebesa

Kurir pre 6 sati

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da Srbija, uprkos posledicama epidemije covid-19, ekonomski dobro stoji, te ponavlja procenu da će i ovu godinu naša zemlja završiti sa pozitivnim privrednom rastom od plus jedan, umesto predviđenog minusa.

"Dobro stojimo. Naša procena je da ćemo prvi kvartal završiti sa plus 5,1, a drugi sa plus 1,1 do 1,3, dok će treći, zbog visoke baze od prošle godine, biti u minusu od 0,3 do 0,2 odsto. Za četvrti kvartal predviđamo minus od 0,9 odsto. To znači da ćemo godinu završiti sa plus jedan, a ne sa minus tri. Time ćemo biti ubedljivo najbolji u Evropi", rekao je predsednik Vučić za Tanjug. A, sledeće godine, na značajno nižu bazu od ove godine, odosmo, uveren je, "u