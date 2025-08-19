Protest ispred Palate pravde u Novom Sadu: Okupljeni traže puštanje na slobodu uhapšenih, policija okružila zgradu (foto)

Blic pre 30 minuta
Protest ispred Palate pravde u Novom Sadu: Okupljeni traže puštanje na slobodu uhapšenih, policija okružila zgradu (foto)

Novosađani okupljeni u Zborove građana zajedno sa studentima blokirali su jutros novosadsku Palatu pravde nezadovoljni hapšenjem i nezakonitim procesuiranjem svojih sugrađana.

- Mi, studenti i građani okupljeni ispred Osnovnog suda u Novom Sadu, stupamo u blokadu kao čin otpora protiv neosnovanih hapšenja i pravnog nasilja koje se ovih dana sprovodi nad našim kolegama i prijateljima. Zahtevamo hitno puštanje na slobodu svih koji su pritvoreni bez dokaza, a protiv kojih su podnete teške krivične i prekršajne prijave, uključujući optužbe za napad na službeno lice, nasilničko ponašanje, remećenje javnog reda i mira, pa čak i pokušaj teškog
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Počela blokada zgrade novosadskog suda, prisutna i policija: Na ulazima građani i studenti

Počela blokada zgrade novosadskog suda, prisutna i policija: Na ulazima građani i studenti

Nova pre 5 minuta
Studenti i građani blokirali zgradu pravosuđa u Novom Sadu

Studenti i građani blokirali zgradu pravosuđa u Novom Sadu

Vreme pre 5 minuta
Počela blokada zgrade novosadskog suda: Građani traže puštanje privedenih demonstranata

Počela blokada zgrade novosadskog suda: Građani traže puštanje privedenih demonstranata

N1 Info pre 9 minuta
FOTO, VIDEO Blokiran novosadski sud: Na ulazima građani i studenti, tu je i policija u punoj opremi

FOTO, VIDEO Blokiran novosadski sud: Na ulazima građani i studenti, tu je i policija u punoj opremi

Radio 021 pre 50 minuta
Novosadski studenti najavljuju blokadu suda

Novosadski studenti najavljuju blokadu suda

Danas pre 12 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi Sad

Društvo, najnovije vesti »

FT: Vreme da Evropa prestane s popuštanjem autoritarnom predsedniku Srbije

FT: Vreme da Evropa prestane s popuštanjem autoritarnom predsedniku Srbije

Beta pre 5 minuta
Preobraženje - Od danas se menja vreme, a evo zašto danas ne valja da se drema niti ide u kafanu

Preobraženje - Od danas se menja vreme, a evo zašto danas ne valja da se drema niti ide u kafanu

InfoKG pre 5 minuta
Počela blokada zgrade novosadskog suda, prisutna i policija: Na ulazima građani i studenti

Počela blokada zgrade novosadskog suda, prisutna i policija: Na ulazima građani i studenti

Nova pre 5 minuta
Studenti i građani blokirali zgradu pravosuđa u Novom Sadu

Studenti i građani blokirali zgradu pravosuđa u Novom Sadu

Vreme pre 5 minuta
SoftBank investira dve milijarde dolara u Intel

SoftBank investira dve milijarde dolara u Intel

Blic pre 0 minuta