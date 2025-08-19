Protest ispred Palate pravde u Novom Sadu: Okupljeni traže puštanje na slobodu uhapšenih, policija okružila zgradu (foto)

Novosađani okupljeni u Zborove građana zajedno sa studentima blokirali su jutros novosadsku Palatu pravde nezadovoljni hapšenjem i nezakonitim procesuiranjem svojih sugrađana.

- Mi, studenti i građani okupljeni ispred Osnovnog suda u Novom Sadu, stupamo u blokadu kao čin otpora protiv neosnovanih hapšenja i pravnog nasilja koje se ovih dana sprovodi nad našim kolegama i prijateljima. Zahtevamo hitno puštanje na slobodu svih koji su pritvoreni bez dokaza, a protiv kojih su podnete teške krivične i prekršajne prijave, uključujući optužbe za napad na službeno lice, nasilničko ponašanje, remećenje javnog reda i mira, pa čak i pokušaj teškog