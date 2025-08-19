Studenti i građani blokirali novosadski sud, policija uvela deo zaposlenih i privela pokrajinskog poslanika (FOTO, VIDEO)

Moj Novi Sad pre 9 minuta
Studenti i građani blokirali novosadski sud, policija uvela deo zaposlenih i privela pokrajinskog poslanika (FOTO, VIDEO)

Na poziv studenata, nekoliko stotina Novosađana blokiralo je tri ulaza u novosadski sud.

Policija je uspela da potisne građane i uvede deo zaposlenih u zgradu. Zbog ometanja tužioca da uđe n aposao, priveden je pokrajinski poslanik profesor Radivoje Jovović. Građani su se okupljali od 6 sati, a u 6.30 su saopštili da je blokada zvanično počela. On je pozvao građane da se rasporede i na sporedne ulaze i da ne puštaju zaposlene da uđu. Desetak policajaca u opremi za razbijanje demonstracija, ali bez šlemova, od samog početka nalazi se na zadnjem, kolskom
Otvori na mojnovisad.com

Povezane vesti »

(BLOG) Blokada novosadskog suda: Priveden pokrajinski poslanik

(BLOG) Blokada novosadskog suda: Priveden pokrajinski poslanik

N1 Info pre 9 minuta
Blokirana zgrada suda u Novom Sadu — policija uvela zaposlene, oglasilo se Ministarstvo pravde

Blokirana zgrada suda u Novom Sadu — policija uvela zaposlene, oglasilo se Ministarstvo pravde

Sputnik pre 9 minuta
I dalje blokirana zgrada suda u Novom Sadu, policija uvela zaposlene u zgradu

I dalje blokirana zgrada suda u Novom Sadu, policija uvela zaposlene u zgradu

RTV pre 24 minuta
Protest ispred Palate pravde u Novom Sadu: Okupljeni traže puštanje na slobodu uhapšenih, policija okružila zgradu, uhapšen…

Protest ispred Palate pravde u Novom Sadu: Okupljeni traže puštanje na slobodu uhapšenih, policija okružila zgradu, uhapšen poslanik PSG (foto, video)

Blic pre 1 sat
Blokada suda u Novom Sadu: Zaposleni ulaze iza kordona policije, priveden Radivoje Jovović

Blokada suda u Novom Sadu: Zaposleni ulaze iza kordona policije, priveden Radivoje Jovović

Danas pre 1 sat
uživo Protesti u Srbiji: Blokada suda u Novom Sadu, došlo do naguravanja sa policijom

uživo Protesti u Srbiji: Blokada suda u Novom Sadu, došlo do naguravanja sa policijom

NIN pre 14 minuta
Blokirana zgrada suda u Novom Sadu, policija uvela zaposlene; Ministarstvo pravde: Osuđujemo čin nasilnika

Blokirana zgrada suda u Novom Sadu, policija uvela zaposlene; Ministarstvo pravde: Osuđujemo čin nasilnika

RTS pre 34 minuta
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

(BLOG) Blokada novosadskog suda: Priveden pokrajinski poslanik

(BLOG) Blokada novosadskog suda: Priveden pokrajinski poslanik

N1 Info pre 9 minuta
Interventna uvela zaposlene, priveden pokrajinski poslanik: Kako od jutros izgleda blokada Osnovnog suda u Novom Sadu

Interventna uvela zaposlene, priveden pokrajinski poslanik: Kako od jutros izgleda blokada Osnovnog suda u Novom Sadu

Nova ekonomija pre 4 minuta
Noć haosa u Beogradu: Demonstranti demolirali prostorije SNS na Paliluli i u Zemunu, u centru grada palili kontejnere: Vučić…

Noć haosa u Beogradu: Demonstranti demolirali prostorije SNS na Paliluli i u Zemunu, u centru grada palili kontejnere: Vučić još jednom spomenuo "odgovor države"

Blic pre 9 minuta
SELO MOJE (4): Temska! Tomislav Pančić, predsednik MZ! Temska jeste selo budućnosti. Potreban je put ka Midžoru! Škola će biti…

SELO MOJE (4): Temska! Tomislav Pančić, predsednik MZ! Temska jeste selo budućnosti. Potreban je put ka Midžoru! Škola će biti ,,turističko čudo,,!

Plus online pre 4 minuta
E-bolovanje, odnosno, slanje doznake putem mejlova – do kraja godine

E-bolovanje, odnosno, slanje doznake putem mejlova – do kraja godine

Jugmedia pre 4 minuta