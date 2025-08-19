Priveden student sa jedne od ikoničnih fotografija protesta

Vreme pre 20 minuta
Priveden student sa jedne od ikoničnih fotografija protesta

Udruženje pančevačkih studenata na društvenoj mreži Instagram objavilo je najavu za protest u utorak popodne ispred MUP-a u Pančevu u znak podrške svom uhapšenom kolegi

Student Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu Andrej Tanko priveden je u utorak ujutro adresi na kojoj mu je prijavljena majka, s obzirom na to da se nije nalazio na adresi na kojoj je on prijavljen. Tanko se tereti za napad na službeno lice u vršenju službene dušnosti, s obzirom na to da ga je policija identifikovala kako je 13. avgusta ispred restorana „Katarka“, u pokušaju da sa ostalim demonstrantima probije policijski kordon, pripadnike Ministarstva
