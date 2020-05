Vučić obišao 3. raketni divizion

Nova pre 31 minuta | Autor:Tanjug

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas pre podne pripadnike 3. raketnog diviziona 250. raketne brigade za protivvazduhoplovna dejstva.

Na Instagram profilu buducnostsrbijeav objavljena je fotografija na kojoj se vidi kako se predsednik laktom pozdravlja sa pripadnicima tog diviziona. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je pripadnike 3. raketnog diviziona 250. raketne brigade za protivvazduhoplovna dejstva. A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) on May 2, 2020 at 1:45am PDT Sa Vučićem je u obilasku bio ministar odbrane Aleksandar Vulin.