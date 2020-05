Vreme danas: Oblačno i kišovito, do 23 stepena

Sputnik pre 6 sati

Vremenska prognoza za subotu, 2. maj.

U Srbiji oblačno, mestimično sa kišom i maksimalnom dnevnom temperaturom do 23 stepena. Vreme u Srbiji U pojedinim delovima zemlje mogući su i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Uveče na severozapadu prestanak padavina i postepeno smanjenje oblačnosti. Vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni, od sredine dana u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura od 7 do 12 stepeni, najviša od 17 do 23, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Vreme u Beogradu U