Prekrečeni murali sa srpskim simbolima u Severnoj Mitrovici i Zvečanu

Beta pre 2 sata

Grafiti i murali sa srpskim nacionalnim simbolima, koji su godinama stajali na zidovima nekoliko zgrada u Severnoj Mitrovici i Zvečanu, prekrečeni su u noći između subote i nedelje uz asistenciju pripadnika Kosovske policija.

Akciju prefarbavanja realizovala je Opština Severna Mitrovica, uz asistenciju policije, potvrđeno je za KoSSev.

U centru Severne Mitrovice, kod Kružnog toka, prefarbani su murali posvećeni patrijarhu Pavlu i mitropolitu Amfilohiju.

Na toj zgradi, ali na drugom zidu, prekrečeni su i grafiti sa porukama "Jer odavde nema nazad, Kosovska Mitrovica", jedan od simbola grada, kao i grafit posvećen borcima sa Košara.

Portal Kosovo Online navodi da su pripadnici Kosovske policije obili kapiju Tehničke škole u Severnoj Mitrovici gde su bili neki od prekrečenih grafita.

Jutros su prefarbani i pojedini grafiti u Zvečanu.

(Beta, 24.08.2025)

