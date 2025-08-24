Eparhija raško-prizrenska: Zaustaviti aktivnosti na severu KiM koje prete miru

RTV pre 5 sati  |  Tanjug
Eparhija raško-prizrenska: Zaustaviti aktivnosti na severu KiM koje prete miru

KOSOVSKA MITROVICA - Eparhija raško-prizrenska pozvala je danas da se zaustave aktivnosti na severu Kosova i Metohije koje prete miru i zajedničkom životu, nakon što je uz asistenciju tvz. kosovske policije protekle noći u severnom delu Kosovske Mitrovice prekrečen mural sa likovima patrijarha srpskog Pavla i mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija.

U saopštenju se ocenjuje da je to čin koji dodatno destabilizuje bezbednosnu situaciju i međuetničke odnose, posebno na severu KiM, kao i da ovakve provokativne i jednostrane akcije ne samo da ne doprinose dijalogu i mirnom suživotu, već otežavaju pronalaženje načina za miran život svih građana. Ističe se da su patrijarh Pavla i mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije među najuglednijim jerarsima Srpske pravoslavne crkve u novijoj istoriji, koji su ostavili
