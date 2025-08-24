Prekrečeni murali Patrijarha Pavla i mitropolita Amfilohija Tome je kumovala Kurtijeva policija

Prema pisanju medija, u noći između subote i nedelje, više nepoznatih lica je uz podršku Kosovske policije prekrečilo nekoliko murala u Severnoj Mitrovici sa srpskim obeležjima i istorijskim ličnostima. Tom prilikom prekrečen je i mural sa likovima blaženopočivšeg Patrijarha srpskog Pavla i mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija.

Eparhija raško-prizrenska ovim povodom izražava svoju duboku zabrinutost i žaljenje zbog ovog čina koji dodatno destabilizuje bezbednosnu situaciju i međuetničke odnose, posebno na severu Kosova i Metohije. Ovakve provokativne i jednostrane akcije ne samo da ne doprinose dijalogu i mirnom suživotu, već otežavaju pronalaženje načina za miran život svih građana. Eparhija raško-prizrenska Patrijarh Pavle i Mitropolit Amfilohije predstavljaju dvojicu od najuglednijih