Eparhija o prefarbavanju murala patrijarha i mitropolita: Suzdržite se od provokativnih aktivnosti

N1 Info pre 21 minuta  |  KoSSev
„Suzdržite se od provokativnih aktivnosti koje dodatno ugrožavaju mir i bezbednost građana i posevetite se građenju poverenja, a ne izazivanju razdora na nacionalnoj i verskoj osnovi“, oglasila se Eparhija raško-prizrenska povodom prefarbavanja murala patrijarha Pavla i miropolita Amfilohija u Severnoj Mitrovci.

Brojni murali, grafiti i druge poruke ispisane u Severnoj Mitrovici i Zvečanu, nestali su u ranim jutarnjim satima. U akciji opštinskih rukovodstava i uz asistenciju policije, prekrečeni su grafiti poput „Kad se vojska na Kosovo vrati“, „Jer odavde nema nazad“, kao i mural Patrijarhu Pavlu i mitropolitu Amfilohiju, prenosi KoSSev. Prefarbavanje je usledilo u okviru „regulisanja javnih prostora“, poručuju iz Prištine, uz navode da je deo poruka „pozivao na kršenje
