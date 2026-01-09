Predstavnici vlada Srbije i RS položili vence pred novosagrađeni spomenik poginulim srpskim borcima

Beta pre 2 sata

Povodom Dana Republike Srpske (RS), delegacije RS i Srbije su u Banjaluci položile vence pred novoizgrađeni spomenik borcima nekadašnje Vojske Republike Srpske (VRS) poginulim tokom rata 1992-95. godine.

U ime Srbije venac su položili ministri pravde i kulture, Nenad Vujić i Nikola Selaković, ambasador Srbije u BiH Ivan Todorov i generalni konzul Srbije u Banjaluci Miloš Vujić, u ime Vlade RS ministar prosvete i kulture Borivoje Golubović, a u ime Grada Banjaluke gradonačelnik Draško Stanivuković.

U Banjaluci je juče, povodom 9. januara, Dana Republike Srpske, otkriveno i osveštano Centralno spomen-obeležje koje simbolizujući 62 brigade Vojske RS, čine 62 stuba od kojih su neki visoki i 20 metara, a na njima su imena 25.830 poginulih boraca.

Deveti januar se slavi kao Dan RS, koja je na taj dan 1992. godine nastala pod prvobitnim nazivom Republika srpskog naroda u BiH, odlukom poslanika tadašnje Skupštine srpskog naroda u BiH.

Ustavni sud BiH je u više navrata proslavu Dana RS 9. januara proglasio neustavnim, smatrajući da je taj datum diskriminatorski za narode u RS koji nisu Srbi.

(Beta, 09.01.2026)

Povezane vesti »

Završen svečani defile na Trgu Krajine u Banjaluci, predstavljena vozila Despot i Vihor

Završen svečani defile na Trgu Krajine u Banjaluci, predstavljena vozila Despot i Vihor

RTV pre 36 minuta
Dan Republike Srpske obeležava se danas u Banjaluci

Dan Republike Srpske obeležava se danas u Banjaluci

NIN pre 2 sata
(Foto) Dan Republike Srpske: Svečani defile u Banjaluci, liturgiju služi patrijarh Porfirije

(Foto) Dan Republike Srpske: Svečani defile u Banjaluci, liturgiju služi patrijarh Porfirije

Newsmax Balkans pre 2 sata
Dan Republike Srpske: Tradicionalno pesmom "Pukni zoro" završen svečani defile na Trgu Krajine

Dan Republike Srpske: Tradicionalno pesmom "Pukni zoro" završen svečani defile na Trgu Krajine

Euronews pre 2 sata
Republika Srpska je zavet heroja! Svečanim defileom u Banjaluci obeležen Dan RS /video/

Republika Srpska je zavet heroja! Svečanim defileom u Banjaluci obeležen Dan RS /video/

Sputnik pre 2 sata
Predstavnici vlada Srbije i RS položili vence pred novosagrađeni spomenik poginulim srpskim borcima

Predstavnici vlada Srbije i RS položili vence pred novosagrađeni spomenik poginulim srpskim borcima

Serbian News Media pre 2 sata
(Foto) Jedinstvo i snaga srpske: Svečani defile u Banjaluci povodom Dana Republike i Dana borca

(Foto) Jedinstvo i snaga srpske: Svečani defile u Banjaluci povodom Dana Republike i Dana borca

Dnevnik pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ProsvetaRepublika SrpskaBanjalukaVlada SrbijeMinistar prosveteNikola Selaković

Balkan, najnovije vesti »

Završen svečani defile na Trgu Krajine u Banjaluci, predstavljena vozila Despot i Vihor

Završen svečani defile na Trgu Krajine u Banjaluci, predstavljena vozila Despot i Vihor

RTV pre 36 minuta
DNP zapretio izlaskom iz Vlade Crne Gore ako ne bude podrške inicijativama o srpskom jeziku i Zeti

DNP zapretio izlaskom iz Vlade Crne Gore ako ne bude podrške inicijativama o srpskom jeziku i Zeti

Newsmax Balkans pre 11 minuta
Poledica i sneg u regionu: Upozorenje na ledenu kišu u Zagrebu, aktivan preventivni plan evakuacije u Albaniji

Poledica i sneg u regionu: Upozorenje na ledenu kišu u Zagrebu, aktivan preventivni plan evakuacije u Albaniji

Newsmax Balkans pre 15 minuta
(Foto) Učenik (15) nožem povredio učenicu u srednjoj školi u Sloveniji, uhapšen nedaleko od školske zgrade

(Foto) Učenik (15) nožem povredio učenicu u srednjoj školi u Sloveniji, uhapšen nedaleko od školske zgrade

Newsmax Balkans pre 50 minuta
Ustaški dernek u školama: Učenici u Osijeku dobili petice jer su bili na koncertu Tompsona

Ustaški dernek u školama: Učenici u Osijeku dobili petice jer su bili na koncertu Tompsona

Večernje novosti pre 20 minuta