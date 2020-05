Niške vesti pre 1 sat | Violeta Milićević

Na respiratorima se trenutno nalaze 53 osobe, saopšteno je. Do sada je izlečeno njih 1.547. Prema zvaničnim podacima u Srbiji je do koronavirus potvrđen kod 9.557 osoba, od ukupno testiranih 106.461. Ukupno je do sada izlečeno 1.574 zaraženih.