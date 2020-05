Vreme danas: Promenljivo oblačno i suvo, do 20 stepeni

Sputnik pre 30 minuta

Vremenska prognoza za ponedeljak, 4. maj.

U Srbiji promenljivo oblačno sa sunčanim periodima i suvo, sa maksimalnom temperaturom do 20 stepeni. Vreme u Srbiji U jutarnjim satima po kotlinama u Srbiji moguća kratkotrajna magla. Više oblačnosti očekuje se posle podne u istočnim i južnim predelima zemlje. Vetar slab do umeren, severozapadni, na istoku povremeno i jak, uveče u skretanju na jugozapadni. Minimalna temperatura od 4 do 11, maksimalna dnevna od 16 do 20 stepeni. Vreme u Beogradu I u Beogradu