Automobili na granici sa Hrvatskom čekaju četiri sata, ka Mađarskoj po sat i po

Danas pre 11 sati  |  Beta
Automobili na granici sa Hrvatskom čekaju četiri sata, ka Mađarskoj po sat i po

Automobili na graničnom prelazu Batrovci sa Hrvatskom na izlaz iz zemlje čekaju puna četiri sata, ukazuju podaci granične policije u 17.05 časova koje je objavilo JP „Putevi Srbije“.

Putnička vozila se na Horgošu na izlazu zadržavaju 90 minuta, a autobusi oko sat vremena. Na graničnom prelazu Gradina sa Bugarskom automobili na izlaz iz Srbije čekaju 50 minuta, a na ulazu oko pola sata. Na prelazima Preševo sa Severnom Makedonijom i Ljuba sa Hrvatskom automobili na izlaz iz zemlje čekaju 30 minuta, isto koliko i na ulaz u Srbiju na prelazu Jabuka sa Crnom Gorom. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila, kao
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Pojačan intenzitet saobraćaja u smeru ka Hrvatskoj, Mađarskoj i Severnoj Makedoniji i iz pravca Bugarske

Pojačan intenzitet saobraćaja u smeru ka Hrvatskoj, Mađarskoj i Severnoj Makedoniji i iz pravca Bugarske

RTS pre 3 minuta
Koliko se čeka na granicama tokom večeri Pojačan saobraćaj na auto-putevima, na ovim prelazima i do tri sata

Koliko se čeka na granicama tokom večeri Pojačan saobraćaj na auto-putevima, na ovim prelazima i do tri sata

Kurir pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Crna GoraHrvatskaPreševoBugarskaMakedonijaPutevi SrbijeHorgošBatrovciSeverna MakedonijaMađarska

Društvo, najnovije vesti »

Vreo avgustovski dan – temperatura do 40 stepeni

Vreo avgustovski dan – temperatura do 40 stepeni

RTS pre 38 minuta
Sve je spremno, zna se tačan datum: Ovo su nova pravila za Srbe na granicama sa EU: Jedna stvar na koju smo svi navikli…

Sve je spremno, zna se tačan datum: Ovo su nova pravila za Srbe na granicama sa EU: Jedna stvar na koju smo svi navikli prestaje da postoji

Blic pre 8 minuta
Pojačan intenzitet saobraćaja u smeru ka Hrvatskoj, Mađarskoj i Severnoj Makedoniji i iz pravca Bugarske

Pojačan intenzitet saobraćaja u smeru ka Hrvatskoj, Mađarskoj i Severnoj Makedoniji i iz pravca Bugarske

RTS pre 3 minuta
Slavimo četiri sveta apostola: Danas je važno izgovoriti ovu molitvu kako bi vam gresi bili oprošteni

Slavimo četiri sveta apostola: Danas je važno izgovoriti ovu molitvu kako bi vam gresi bili oprošteni

Mondo pre 3 minuta
"Smrde kao lavovi!" Srpske turiste iznenadili nezvani gosti na plaži u Grčkoj (foto)

"Smrde kao lavovi!" Srpske turiste iznenadili nezvani gosti na plaži u Grčkoj (foto)

Alo pre 38 minuta